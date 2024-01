Gazzetta - Milan fuori anche dalla Coppa Italia: altro flop dopo la Champions

Dopo la Champions League, il Milan deve dire addio anche alla Coppa Italia: ieri sera a San Siro, i rossoneri hanno infatti perso 2-1 contro l'Atalanta e sono stati così eliminati dalla competizione che, a detta sia di Stefano Pioli che dei giocatori, era un obiettivo concreto del Diavolo. Vista la distanza dalla vetta in campionato, ora alla formazione milanista non resta che l'Europa League per provare a vincere qualcosa quest'anno.

ILLUSIONE LEAO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il gol del vantaggio di Rafael Leao ha illuso il Milan che però si è fatto subito riprendere dalla rete di Koopmeiners. Poi nella ripresa è arrivata la doppietta dell'olandese su un rigore molto discusso: il fallo di Jimenez su Miranchuk infatti non c'è perchè il giovane spagnolo tocca nettamente la palla. L'arbitro Di Bello però fischia il penelty e incredibilmente il VAR non interviene, ma conferma la decisione dal campo del direttore di gara di Brindisi.

CHE DELUSIONE! - La delusione in casa rossonera è tantissima, anche perchè il primo tempo è stato ben giocato dai ragazzi di Pioli. Poi nella ripresa c'è stato un netto calo, mentre l'Atalanta ha aumentato l'intensità e soprattutto la qualità alle sue giocate e alla fine ha avuto la meglio. Rispetto ai nerazzurri, il Milan ha avuto meno dalle sue stelle: Leao ha segnato, ma poi non si è visto più di tanto e nel finale è apparso anche piuttosto nervoso. Jovic non ha combinto nulla, mentre Musah e Loftus-Cheek hanno giocato a basso ritmo in mezzo al campo e sono stati sovrastati dal centrocampo bergamasco. Persa anche la Coppa Italia, ora il Diavolo, fischiato pesantemente al 90', deve tornare a concentrarsi sul campionato e sull'importantissima sfida di domenica sera a San Siro contro la Roma. Una gara che va vinta a tutti i costi.