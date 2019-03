Gazzetta - Milan, Gattuso pensa al turnover: Bakayoko il più stanco, Biglia pronto a giocare

Contro il Sassuolo, il Milan ha fatto una gran fatica, palesando una evidente stanchezza. Fisica o mentale, poco importa. Gattuso non ama particolarmente sconvolgere l’assetto tattico delle sue squadre, ma al termine del match contro i nero-verdi ha aperto alla possibilità di effettuare dei cambiamenti nel match di campionato contro il Chievo. Perché i titolari, inutile girarci intorno, hanno bisogno di riposare un po’.

BAKA RIPOSA - L’ammonizione di Rodríguez, che era in diffida, offre una chance da titolare a Laxalt. L’attenzione si sposta poi sul centrocampo, perché è lì, in mediana, che la stanchezza sta presentando il conto in modo più evidente. Kessie ha preso botte pesanti, Bakayoko ha saltato solo un match per squalifica dal 31 ottobre, Paquetà gioca senza sosta dal suo arrivo in Italia. Il recupero di Biglia offre all’allenatore un’opzione di valore in vista di Verona. Contro il Sassuolo, Rino ha visto in difficoltà soprattutto Bakayoko: il francese, dunque, è il principale indiziato a prendersi un turno di pausa.

PIATEK GIOCA - Altri ritocchi sono ipotizzabili in attacco, con Calhanoglu e l’appannato Suso insidiati da un Castillejo. Intoccabile, invece, Piatek, che partirà dal primo minuto anche al Bentegodi. Quanto alla difesa, Caldara e Zapata non sono ancora in grado di dare un cambio a Romagnoli o Musacchio, ma Conti potrebbe far rifiatare Calabria nel ruolo di terzino destro.