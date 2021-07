Gazzetta - Milan-Giroud, affare fatto: domani sera lo sbarco in Italia, venerdì visite mediche e firma

E' servito forse più tempo del voluto, ma alla fine Olivier Giroud si appresta a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan: i rossoneri hanno infatti definito l'affare con il Chelsea che, per liberare il francese, riceverà un piccolo indennizzo dal club di via Aldo Rossi. Stefano Pioli avrà così finalmente il suo vice Ibrahimovic in attacco e un altro giocatore di esperienza che potrà essere molto utile al giovane gruppo milanista, soprattutto in Champions League.

IL PROGRAMMA DI GIROUD - Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Giroud sbarcherà a Milano domani sera, mentre venerdì mattina sono in programma le visite mediche e successivamente la firma sul contratto. Il programma del francese prevede poi un salto a Milanello per incontrare Pioli e i nuovi compagni, anche se si tratta solo una toccata e fuga perchè l'ormai ex Chelsea si aggregherà regolarmente al gruppo a partire dal 26 luglio, quando nel Centro sportivo di Carnago è atteso anche Mike Maignan.

PRIMA SCELTA - Nella giornata di ieri, Milan e Chelsea hanno finalmente definito gli ultimissimi dettagli e così è arrivato il via libera al giocatore per lo sbarco in Italia. La destinazione rossonera è sempre stata la prima scelta di Giroud che nelle ultime settimane ha spinto parecchio per il suo trasferimento a Milanello. Il centravanti francese firmerà un biennale da 3 milioni di euro netti a stagione, con l’opzione di prolungare poi il rapporto per un'altra stagione.