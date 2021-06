Gazzetta - Milan, Giroud potrebbe non bastare: spunta l'idea Azmoun. E occhio alla suggestione Icardi

Tutto (o quasi) dipende da Ibrahimovic. O meglio, dal suo ginocchio. Il Milan si interroga sui tempi di recupero del campione svedese e ragiona sull’attacco che verrà. Se Zlatan fosse costretto a operarsi, la strategia per il reparto offensivo inevitabilmente cambierebbe: in quel caso, infatti, il solo Giroud (che i rossoneri prenderanno solo a costo zero, ndr) non basterebbe, ma servirebbe anche un altro attaccante.

IDEA AZMOUN - Come riporta La Gazzetta dello Sport, se si rendesse necessaria una soluzione immediata va segnalata l’opportunità legata al 26enne centravanti dello Zenit San Pietroburgo, Sardar Azmoun, bomber da 45 gol in 64 partite nel campionato russo e 36 in 54 gare con la Nazionale iraniana. Stando a quanto riferito dalla rosea, ci sono già stati dei contatti, ma i vertici di via Aldo Rossi stanno temporeggiando.

SUGGESTIONE - Se Ibra recuperasse senza problemi, invece, potrebbe prendere corpo l’ipotesi di un last minute: I dirigenti rossoneri ritengono che dopo luglio i giocatori in esubero costeranno meno e potranno essere acquisiti in prestito. Occhio a Mauro Icardi, ormai ai margini del progetto del Paris Sainti-Germain. Al momento è solo una suggestione, ma se il Psg contribuisse al pagamento del suo stipendio... Chissà.