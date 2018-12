Gazzetta - Milan, Higuain tra la crisi e lo scambio con Morata: dopo Frosinone e Spal l’addio è possibile

La crisi del Milan è coincisa con quella di Higuain e viceversa. E questo momento negativo di Gonzalo, che dura ormai da quasi due mesi, mette ancora più dubbi intorno al suo futuro con la maglia rossonera: le voci di mercato sul Pipita sono infatti ormai all'ordine del giorno, in particolare quella che vorrebbe il passaggio già a gennaio dell'argentino al Chelsea in cambio di Morata.

NESSUNA SMENTITA - E da via Aldo Rossi, su questo fronte e anche sulle indiscrezioni di un suo mancato riscatto in estate, non arrivano smentite: lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega che il silenzio della società rossonera è piuttosto assordante e testimonia che il futuro al Milan di Higuain è tutt'altro che certo. Le prossime due gare contro Frosinone e Spal non saranno quindi decisive solo per il destino di Gattuso, ma potrebbero essere anche le ultime del Pipita al Milan.

RITORNO AL GOL - Mercoledì contro la squadra di Baroni, il numero 9 rossonero sarà ancora titolare, nella speranza che riesca finalmente a sbloccarsi dopo quasi due mesi senza gol (l'ultimo risale al 28 ottobre contro la Sampdoria a San Siro). Contro il Frosinone, tra l'altro, i precedenti sono assolutamente ben auguranti per l'argentino che in due partite ha segnato ben cinque reti. Il 2018 del Milan e di Higuain sta per finire e chissà se il 2019 di Gonzalo sarà ancora tinto di rossonero.