Gazzetta - Milan, i big falliscono ancora: nel momento del bisogno Pioli è rimasto solo

Dopo la deludente prestazione nella gara di andata, in casa rossonera si respirava grande voglia di rivalsa per il ritorno di ieri dei quarti di Europa League in casa della Roma. In particolare, c'erano grandi aspettative intorno ai big del Diavolo che avevano fallito una settimana fa a San Siro. Purtroppo però non sono arrivate le risposte sperate e anche stavolta i leader del Milan hanno deluso.

IL FLOP DEI BIG - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che si sofferma innanzitutto su Rafael Leao: alla vigilia, il portoghese aveva assicurato una prestazione differente rispetto all'andata e invece pure questa volta non è stato decisivo e determinante come tutti i tifosi milanisti speravano. Male poi anche Theo Hernandez e Giroud: il primo non ha mai fatto vedere le sue solite accelerazioni sulla fascia sinistra, mentre il secondo non ha mai concluso verso Svilar e ha confermato il suo periodo no.

PIOLI SOLO - Se c'era una partita in cui dimostrare di essere più uniti che mai era quella di ieri, ma purtroppo all'Olimpico non si è visto nulla di questo. Nel momento del bisogno, Stefano Pioli è rimasto solo e nel post-partita ha manifestato tutta la sua delusione per la prestazione dei suoi giocatori: "Sono state due partite non all'altezza da parte nostra, serviva più qualità. Pensavo che la squadra potesse giocare meglio e vincere, non sono soddisfatto".