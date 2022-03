Gazzetta - Milan, Ibra ci proverà fino all'ultimo per Napoli: vuole esserci almeno in panchina

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic è un leone in gabbia e ha una voglia matta di tornare a giocare, ma purtroppo l'infiammazione al tendine d'Achille lo sta tormentando ormai da oltre un mese e lo sta costringendo a saltare diverse partite. Anche ieri lo svedese non si è allenato in gruppo a Milanello, però ha deciso di provarci fino all'ultimo per tentare ad essere almeno in panchina domenica nel big-match contro il Napoli.

IBRA CI PROVA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il centravanti rossonero nutre ancora qualche speranza di essere tra i convocati per la trasferta in casa dei campani. Nessuno vuole ovviamente correre rischi, ma se Ibra dovesse riuscire, tra oggi e domani, a lavorare almeno in parte con i compagni allora potrebbe andare in panchina contro il Napoli. Anche se non sarà in campo, la sua presenza allo stadio Maradona potrebbe essere davvero importante per il gruppo rossonero in un match fondamentale per il suo campionato come quello di domenica sera.

POCHE CHANCE - Stefano Pioli ci spera, ma sa benissimo che le chance di avere a disposizione Ibrahimovic sono davvero pochissime. L'attaccante milanista, però, ci vuole almeno provare e per questo in questi giorni sta lavorando ancora più intensamente a Milanello. Anche lui sa bene quanto sia importante il match contro il Napoli e per questo vuole esserci a tutti i costi almeno in panchina, così da essere al fianco dei suoi giovani compagni che mai come stavolta hanno bisogno di avere vicino il loro totem.