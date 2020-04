Gazzetta - Milan, Ibra è pronto per la ripresa: lo svedese punta a finire anche questa stagione in doppia cifra

Con la ripresa degli allenamenti che dovrebbe avvenire il 4 maggio, nei prossimi giorni sono attesi in Italia quei giocatori del Milan che sono tornati a casa durante queste emergenza per il coronavirus. Tra questi c'è anche Zlatan Ibrahimovic, simbolo assoluto della squadra milanista, che è atteso a Milano entro giovedì: lo svedese, che intanto continua a riflettere sul proprio futuro, ha un grande obiettivo personale da qui alla fine della stagione, vale a dire andare ancora una volta in doppia cifra.

QUATTRO GOL - A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che da 15 annate consecutive Ibra segna almeno 10 reti tra campionato e coppe (quando ha giocato almeno 10 partite). Per il momento, il numero 21 rossonero è a quota quattro gol: uno all'esordio da titolare contro il Cagliari, uno nel derby contro l'Inter, uno in Coppa Italia contro il Torino e infine uno nell'ultimo match prima della sosta forzata contro il Genoa.

LAVORO SUL CAMPO - A differenza di tutti i suoi compagni, in questo periodo di stop dei campionati, Ibrahimovic ha potuto allenarsi non solo individualmente a casa, ma anche sul campo: nei giorni scorsi, infatti, Zlatan ha avuto la possibilità di lavorare con l’Hammarby, società svedese di cui è co-proprietario. Ibra si è tenuto così in forma e ora è atteso dal ritorno in Italia per la ripresa degli allenamenti con il Milan. Poi avrà 12 partite per segnare almeno sei reti e chiudere l'ennesima stagione in doppia cifra.