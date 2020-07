Gazzetta - Milan, Ibra ha deciso: vuole restare. Lo svedese lo ha già comunicato a Raiola

In casa rossonera, continua a tenere banco il futuro al Milan di Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic. I due hanno lo stesso agente, cioè Mino Raiola, che il portiere e l'attaccante sono andati a trovare a Montecarlo in questi giorni per parlare insieme proprio del loro avvenire. Entrambi hanno le idee piuttosto chiare: vogliono restare a Milanello e lo hanno già comunicato al loro procuratore.

LA CONFERMA DI PIOLI - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Ibra vuole rinnovare il suo contratto in scadenza e vuole farlo ad ogni costo, tanto da essere pronto anche a ridursi l'ingaggio (potrebbe "accontentarsi" di tre milioni di euro a stagione). Dietro alla decisione dello svedese di restare c'è certamente anche la conferma sulla panchina milanista di Stefano Pioli, con cui Zlatan ha instaurato un ottimo rapporto.

ANCORA MILAN - Anche Paolo Maldini vuole trattenere l'attaccante che sembrava destinato invece ad andare via se fosse arrivato Ralf Rangnick. Lo scenario è cambiato, così come l'idea di Ibrahimovic che vuole continuare la sua carriera al Milan: lo svedese è il leader assoluto di questa squadra, con lui il Diavolo ha cambiato marcia da quando è arrivato a gennaio e ora il suo futuro è destinato ad essere ancora colorato di rossonero.