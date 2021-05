Gazzetta - Milan, Ibra motivatore da Champions: Zlatan vicino ai compagni e leader anche da infortunato

Domenica sera, Zlatan Ibrahimovic non potrà scendere in campo contro l'Atalanta, ma l'infortunio al ginocchio non gli impedirà comunque di restare al fianco dei suoi compagni di squadra nel momento decisivo della stagione del Milan. Certo, Stefano Pioli avrebbe preferito poterlo schierare sul terreno di gioco, però la sua leadership può essere fondamentale anche senza giocare.

PRESENTE A MILANELLO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in questi giorni a Milanello lo svedese prima svolgerà le sue terapie al ginocchio e poi osserverà da bordo campo agli allenamenti del gruppo rossonero. Da domani a sabato, ci sarà il pranzo obbligatorio a Milanello e anche Ibra sarà presente nel Centro sportivo per stare vicino ai suoi compagni. Zlatan farà sentire la sua presenza poi anche nello spogliatoio dove cercherà di dare preziosi consigli a tutti.

LEADER E MOTIVATORE - Ovviamente domenica sarà allo stadio di Bergamo perchè, nel match decisivo per la Champions, il Milan non può fare a meno del suo totem nemmeno se infortunato. In questi mesi, molti giocatori rossoneri hanno spesso messo in risalto l'importanza anche fuori dal campo di Ibra il quale cercherà di motivare tutto il gruppo nella sfida più importante degli ultimi anni.