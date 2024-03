Gazzetta - Milan, Ibra si muove per un nuovo ds: contatti con Jovan Kirovski (ex Galaxy)

Qualche giorno fa, Gerry Cardinale, in merito al futuro del Milan, ha parlato di innovazione e crescita. Zlatan Ibrahimovic ha raccolto subito l'assist del numero uno di RedBird che lo invitava a guidare il rinnovamento del club di via Aldo Rossi. E così lo svedese, come riferisce stamattina La Gazzetta Sportiva, ha messo nel mirino Jovan Kirovski, ex manager dei Los Angeles Galaxy, a cui l'ex attaccante affiderebbe un ruolo di vertice nell’area sportiva del Diavolo.

FIGURA DI RIFERIMENTO - I due si conoscono da tempo e precisamente dal 2018 quando Ibra è diventato un nuovo giocatore dei Los Angeles Galaxy. A portare avanti questa operazione era stato proprio Kirovski che prima di fare il dirigente ha avuto una lunga carriera da calciatore: cresciuto nel settore giovanile del Manchester United e poi in giro per l’Europa tra Dortmund, Sporting Lisbona, Crystal Palace e Birmingham prima di chiudere la carriera nei Galaxy. E' un uomo di campo che Zlatan vorrebbe al suo fianco come figura di riferimento dell’area sportiva.

PRIMO CAMBIAMENTO - Come riferisce sempre la Rosea, i contatti tra le parti vanno già avanti da un po': Kirovski è anche già stato a Milano e probabilmente ha seguito dalla tribuna alcune gare dei rossoneri. Con il suo eventuale arrivo, l'area sportiva del Diavolo, dove attualmente Moncada è il dt e D'Ottavio il ds, subirebbe un primo cambiamento, in linea con le richieste di Gerry Cardinale.