Gazzetta - Milan, Ibra vola in Svezia per schiarirsi le idee: in attesa del faccia a faccia con Gazidis

Restare o no, questo è il dilemma. Che poi bisognerebbe capire anche le intenzioni del club. Insomma, incertezza. Il futuro in rossonero di Ibrahimovic è ancora tutto da decifrare. Una cosa è certa: Zlatan sta riflettendo e approfitterà di questi giorni di stop per valutare bene la situazione e schiarirsi le idee. E lo farà con la famiglia.

IN SVEZIA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, giovedì sera Ibra si è infilato su un volo privato per Stoccolma - prima che i divieti dello spazio aereo si facciano ancora più stringenti - e ha raggiunto la moglie e i figli. Chi lo conosce bene assicura che, alla fine, decide lui le cose che riguardano la sua carriera, ma il campione svedese ha sempre tenuto in grande considerazione il parere e soprattutto le esigenze dei suoi cari. E così sarà anche questa volta.

GAZIDIS - La situazione è più o meno questa: Ibrahimovic era felice al Milan e stava già pianificando il futuro con Boban e Maldini. Ma l’ennesimo caos societario ha fatto precipitare tutto. Zvone è stato messo alla porta e anche Paolo sta meditando l’addio. Zlatan, dunque, rischia di ritrovarsi senza punti di riferimento. Ora il suo interlocutore è Gazidis, ma per Ibra è proprio l’a.d. il responsabile di tutto. Il faccia a faccia tra i due è stato rinviato, a quando non si sa.