Gazzetta - Milan, Ibrahimovic è pronto per la volata finale: Zlatan ha voglia di rimettersi in marcia

Aggrappati a Ibrahimovic. Perché il momento è delicato (e decisivo), e un gruppo giovane come quello rossonero non può che affidarsi all’esperienza e alla leadership del suo totem per provare a superarlo a testa alta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il campione svedese è pronto a rientrare.

VOLATONA - Gli infortuni e il Covid hanno condizionato la stagione di Ibra (ha saltato 13 partite su 27 in campionato), ma adesso è il momento di accelerare, tanto in Italia quanto in Europa. Zlatan vuole partecipare alla volata, a partire dalla gara di giovedì contro il Manchester United (panchina o titolare, si deciderà domani). Insomma, dopo essere rimasto nell’ombra per un po’, l’attaccante ha voglia di rimettersi in marcia.

RINNOVO - Ed è ciò che Pioli si aspetta dal suo giocatore più rappresentativo. Fra i due c’è un’intesa totale, ma ora bisogna ritrasferirla sul campo. Il finale è ancora tutto da scrivere, così come il futuro di Ibrahimovic, che è tutto nelle sue mani: se sta bene e ha ancora voglia di mettersi alla prova, il Milan è pronto a rinnovargli il contratto.