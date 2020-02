Gazzetta - Milan, Ibrahimovic scalda i motori: oggi torna ad allenarsi in gruppo, Zlatan corre verso il derby

Ci sarà. Perché un campione e leader come lui non può mancare alla partita delle partite. L’ottimismo cresce: Ibrahimovic sta scaldando i motori in vista del derby di Milano. Dopo aver saltato la sfida col Verona, lo svedese è pronto a tornare in campo nella sfida più importante, quella che può definitivamente indirizzare la stagione delle due milanesi.

MIGLIORAMENTI - Ieri Ibra ha proseguito nel lavoro personalizzato, ma ha lasciato la palestra per allenarsi sul campo. Non ancora in gruppo, ma ci siamo quasi. Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Zlatan ha smaltito l’influenza che lo aveva fermato alla vigilia della gara contro l’Hellas. E si è messo alle spalle anche il leggero affaticamento al polpaccio accusato la scorsa settimana. L’attaccante rossonero sta procedendo con cautela, senza forzare, ma la sua condizione generale è migliorata,

IMPRESCINDIBILE - Ecco perché a Milanello - come detto - si respira ottimismo. I compagni hanno bisogno di lui. Il pareggio di domenica, infatti, ha dato la controprova che tutti aspettavano: senza Ibrahimovic il Milan torna a incartarsi nei vecchi difetti. Qualità, forza fisica e personalità: lo svedese è una pedina imprescindibile nello scacchiere di Pioli.