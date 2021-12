Gazzetta - Milan, ieri Ibra si è allenato a parte ma contro la Roma ci sarà

Terminate le vacanze per le festività natalizie, ieri il Milan si è ritrovato a Milanello per la ripresa degli allenamenti in vista della ripresa del campionato in programma il 6 gennaio a San Siro contro la Roma. C'era grande curiosità per vedere chi tra gli infortunati sarebbe tornato a lavorare fin da subito in gruppo: l'unico che si è allenato insieme ai compagni è stato Davide Calabria, mentre Rebic, Leao, Ibrahimovic e Pellegri hanno lavorato a parte.

OK PER LA ROMA - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, nonostante questo, non ci sono dubbi sul fatto che lo svedese sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il match contro i giallorossi. Il numero 11 milanista aveva saltato l'ultima sfida del Diavolo prima di Natale per un sovraccarico al ginocchio, ma per fortuna non si è trattato di nulla di grave e il suo stop non dovrebbe essere quindi lungo. Anzi, la sensazione è che possa essere in campo già contro la Roma.

L'AMICO MOURINHO - Quella del 6 gennaio sarà una gara particolare per Ibra che non vede l'ora di affrontare il suo amico Josè Mourinho. Nei prossimi giorni si capirà invece se ci saranno o meno gli altri giocatori rossoneri che stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici: Calabria sarà certamente convocato, mentre restano ancora in dubbio Leao, Rebic e Pellegri. Piano piano, Pioli sta recuperando tutti gli infortunati, nella speranza che il 2022, a livello di infortuni, sia un po' più fortunato rispetto al 2021.