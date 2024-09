Gazzetta - Milan, ieri telefonata Cardinale-Fonseca: avanti così!

Dopo aver assistito a San Siro alla prima vittoria stagionale del suo Milan contro il Venezia, Gerry Cardinale ha lasciato Milano nella giornata di ieri. Il numero uno di RedBird, complice impegni di lavoro, non sarà presente domani sera per il debutto dei rossoneri in Champions League contro il Liverpool, ma non è escluso del tutto che possa tornare nuovamente in città nel weekend per il derby contro l'Inter in programma domenica sera.

TELEFONATA A FONSECA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che, prima di decollare da Milano, Cardinale ha telefonato a Paulo Fonseca (si erano già messaggiati sabato sera dopo il 4-0 al Venezia). Durante la chiamata, il proprietario milanista ha voluto ribadire la sua soddisfazione per la vittoria e la prestazione contro i veneti e poi ha manifestato la sua speranza che la squadra rossonera continui su questa strada anche nelle prossime due sfide decisamente più impegnative contro Liverpool e Inter.

NON SOLO MILAN-VENEZIA - Durante il suo viaggio a Milano, oltre ad assistere a Milan-Venezia, Cardinale è stato anche al Vismara ad assistere alla partita della prima squadra femminile contro la Fiorentina, ricevendo una bellissima accoglienza dalle bimbe della Scuola Calcio che gli hanno chiesto foto e autografi. Ovviamente, il numero uno di RedBird ha avuto poi anche diversi incontri con i vari dirigenti del club (dall'ad Furlani al dt Moncada) per fare il punto della situazione su vari temi.