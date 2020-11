Gazzetta - Milan, il 2020 super di Ibrahimovic: gol, record e tante sfide vinte. Ora punta al rinnovo

Adesso non ci sono più dubbi: il Milan ha azzeccato l’affare Ibrahimovic oltre ogni più rosea aspettativa. Zlatan ha vissuto un 2020 da leader, da protagonista assoluto. Da recordman, se preferite. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse svedese si è messo a sfidare le leggi dell’invecchiamento.

NUMERI DA RE - I numeri parlano chiaro: 20 gol in 29 presenze complessive da gennaio ad oggi, con una media di una rete ogni 110 minuti. Ma non solo: nell’ultimo derby Ibra è diventato il marcatore più anziano nella storia della stracittadina di Milano; contro il Parma ha giocato la partita numero 100 in rossonero, risultando il giocatore del Milan con più gol (62) in tutte le competizioni dal 2010; ha chiuso l’ultima Serie A in qualità di calciatore con più reti (167) dopo i 30 anni nei cinque principali campionati europei a partire dal 2000; con lui la squadra di Pioli è passata da una media di 1.4 punti e 1.2 gol a partita a, rispettivamente, 2.1 e 2.2; dopo l’ultimo match col Verona è diventato il primo giocatore del Milan ad andare a segno in sette presenze consecutive in A nell’era dei tre punti a vittoria.

RINNOVO - Insomma, un fenomeno. E non è certo un caso se, dodici mesi dopo il suo ritorno in Italia, siamo a discutere sulle ipotetiche cifre di un ulteriore rinnovo fino al 2022. Già, perché Ibrahimovic ci spera. E il Milan ci sta pensando. Un campione così è introvabile, quindi perché non approfittarne ancora e ancora? I tifosi aspettano la grande notizia.