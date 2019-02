Gazzetta - Milan, il capolavoro di Gattuso: Bakayoko, Calha e Paquetà i fiori all'occhiello del tecnico

Ok Piatek, va benissimo Paquetà. Ma Gattuso? Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Rino sta rifinendo un capolavoro. Il tecnico ha fatto del Milan una squadra empatica e solidale, che oggi risponde al comando. Ha trasformato Bakayoko in un punto di forza, ha difeso e rilanciato Calhanoglu ed è riuscito - in tempi record - a riprogrammare Paquetà in interno di sostanza.

ORA LA QUALITA' - Questi sono solo alcuni dei meriti di Gattuso, che, nonostante la perdita di giocatori importanti come Bonaventura e Biglia, ha tenuto vivo il Milan trascinandolo in zona Champions. Il prossimo mercato e il recupero di Jack lo aiuteranno a completare l’opera: dare più qualità alla manovra, che ha già un’identità precisa ma non ancora l’allegria di gioco e il coraggio offensivo delle grandi squadre. Insomma, al Milan non manca molto per completarsi e vincere.

ALCHIMIA - Nelle difficoltà, i rossoneri hanno trovato la forza per ricompattarsi e ripartire, trascinati dal carisma del proprio mister. Allenatore e squadra sono nel loro momento migliore, conquistato anche attraverso periodi bui. L'alchimia è quella giusta, ora a Milanello si respira un'aria decisamente diversa.