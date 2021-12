Gazzetta - Milan, il gigante Botman per sostituire Kjaer: il Lille spara alto, ecco la strategia rossonera

L’infortunio di Simon Kjaer ha lasciato un vuoto enorme nella difesa del Milan, creando più di un problema a Pioli. E alla dirigenza rossonera, che, probabilmente, non aveva messo in preventivo l’acquisto di un nuovo centrale a gennaio ma che ora si trova a dover correre ai ripari. Le idee non mancano, ma il mercato invernale non sempre regala soddisfazioni. Bisogna fiutare l’opportunità e provare a coglierla al volo.

In cima alla lista

Sul taccuino di Maldini e Massara ci sono diversi nomi alla voce "difensore", ma ce n’è uno che stuzzica particolarmente l’interesse di tutti: è Sven Botman, colosso olandese in forza al Lille. È senza dubbio la primissima scelta del Milan, ma è una scelta costosa. Perché il club francese non farà sconti - soprattutto a gennaio - e perché il giocatore fa gola anche ad altre squadre, visto l’ottimo rendimento offerto nelle ultime stagioni.

Formula da studiare

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i buoni rapporti tra le due società - dopo gli affari Leao e Maignan - potrebbero tornare utili anche per Botman, ma questo non vuol dire che il Lille lo venderà a prezzo di saldo. Al contrario: la valutazione è di 25-30 milioni. Un prestito oneroso con diritto di riscatto sarebbe la soluzione ideale per il Milan, che avrebbe così la possibilità di valutare il ragazzo e poi definirne l’acquisto in estate.