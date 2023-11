Gazzetta - Milan, il ritorno di Adli...in panchina: uscire di nuovo dall’oblìo sarà dura

Dopo qualche partita da titolare, complice l'infortunio di Rade Krunic, Yacine Adli è tornato dove ha assistito a quasi tutte le partite da quando è al Milan, vale a dire in panchina: l'ultima volta in campo del francese è stata contro la Juventus, quando nella ripresa è stato sostituito proprio dal bosniaco. L'ex Bordeaux non ha giocato nemmeno uno degli ultimi 180 minuti.

ZERO MINUTI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nelle ultime due partite Adli è stato l'unico centrocampista a disposizione di Stefano Pioli a non essere stato mai impiegato: contro il PSG, hanno infatti trovato spazio Reijnders, Musah, Loftus-Cheek e Krunic. Contro il Lecce, nella formazione titolare c'era poi anche Pobega. Insomma, Yacine, con tutto il reparto a disposizione (ad eccezione ovviamente del solito Bennacer), sembra essere tornato ancora una volta all'ultimo posto nelle gerarchie di Pioli.

RETROVIE - Eppure, quando ha giocato, non ha fatto male, anche se non ha mai segnato o regalato assist. Adli è finito di nuovo nelle retrovie, ma stavolta uscire dall'oblio sarà ancora più dura. Chissà che a gennaio, non possa maturare la decisione di andare a giocare con continuità da qualche altra parte. Dopo l'anno scorso, fare un'altra stagione quasi tutta in panchina non sarebbe utile alla sua crescita.