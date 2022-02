Gazzetta - Milan-Inter, corsa al centravanti del futuro: derby di mercato per Scamacca

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Scamacca si sta mettendo in mostra in questa stagione con il Sassuolo a suon di gol e così ha attirato l'attenzione di diversi club: da settimane, ormai, si parla per esempio con insistenza dell'Inter, ma tra gli estimatori del giovane centravanti neroverde c'è anche il Milan dove il ds Frederic Massara lo conosce molto bene in quanto lo ha visto sbocciare a Trigoria nel vivaio della Roma. Nonostante se ne parli poco, l'interesse dei rossoneri è però sempre vivo e dunque si prospetta un nuovo derby di mercato.

DERBY DI MERCATO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Scamacca viene seguito con attenzione anche all'estero, ma la sua volontà è quella di restare in Italia. L'Inter lo corteggia ormai da mesi, anche se per ora non ha ancora iniziato una trattativa vera e propria con il Sassuolo. Chi vuole inserirsi in questa situazione è il Milan, ben consapevole però che al momento in pole ci sono i nerazzurri che sono da più tempo sul giocatore.

NON SOLO SCAMACCA - Il club di via Aldo Rossi deve quindi rincorrere, ma è pronto a lottare per il centravanti italiano che ad oggi sembra avere i più ampi margini di crescita. Tra l'altro, la Rosea riferisce poi che Scamacca non è l'unico giocatore per cui si scatenerà un derby di mercato nei prossimi mesi: le due società milanesi sono infatti entrambe sulle tracce anche di Mattia Viti, difensore centrale classe 2002 dell'Empoli. L'Inter lo segue da tempo, ma ora in corsa c'è anche il Milan, i cui osservato lo stanno tenendo d'occhio con particolare scrupolo.