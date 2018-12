Gazzetta - Milan, involuzione Calhanoglu: può partire a gennaio, la valutazione è di 20 milioni

Dopo aver trascinato il Milan - a suon di gol e assist - nella seconda parte della scorsa stagione, Calhanoglu ha smesso di incidere. Il turco aveva cominciato bene, giocando un match di grande spessore contro la Roma alla seconda giornata di questo campionato, salvo poi perdersi strada facendo. Un’involuzione per certi versi inspiegabile, che ha spinto i vertici di via Aldo Rossi a riflettere sul futuro del dieci milanista.

IN USCITA - Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, qualora Lucas Paquetà - talento sui cui Leonardo ha scommesso in prima persona - si dimostrasse pronto all’uso, magari come esterno mancino, il Milan potrebbe cedere Calhanoglu già a gennaio. Rino Gattuso ha più volte difeso e spronato il giovane turco, ma non avrebbe alcun problema a lasciarlo partire se il suo rendimento dovesse continuare a essere insufficiente.

LIPSIA? - Il problema, però, è trovare un acquirente che consideri Hakan un top player da 20 milioni di euro, ovvero la cifra che permetterebbe al Milan di pareggiare la valutazione data nel 2017 dal Leverkusen. Il Lipsia avrebbe messo gli occhi sul giocatore, ma non ha ancora avanzato proposte ufficiali. Il futuro di "Calha" passa dalle prossime gare.