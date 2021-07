Gazzetta - Milan-Kessie, torna il sereno sul rinnovo: accordo più vicino

Le fumata bianca e soprattutto la firma sul nuovo contratto non ci sono ancora, ma tra Franck Kessie e il Milan è tornato il sereno e l'accordo per il rinnovo è sempre più vicino. A dare una svolta alla vicenda è stato l'incontro che c'è stato ieri tra il suo agente George Atangana e il ds rossonero Frederic Massara a Bologna: il Diavolo vuole trattenere a tutti i costi il centrocampista ivoriano ed è pronto a mettere sul piatto sei milioni di euro (più bonus), così da far diventare Kessie il giocatore più pagato della rosa milanista dopo Ibrahimovic.

BONUS DECISIVI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta anche che, durante il vertice di ieri, Massara e Atangana hanno avuto un contatto anche con Paolo Maldini, dt del Milan, che al momento si trova in vacanza con la famiglia a Ibiza. Serviranno altri incontri, ma le parti sembrano aver intrapreso la strada giusta: ora diventano decisivi i bonus da inserire nel contratto che permetteranno a Kessie di guadagnare oltre sei milioni a stagione (al momento ne guadagna 2,2, quindi il suo ingaggio sarà più che raddoppiato).

SEGNALI POSITIVI - Dopo l'incontro di ieri, è finalmente tornato il sereno e su questa trattativa arrivano solo segnali positivi. Ci sono ancora dei dettagli da definire e fino a quando il giocatore non tornerà da Tokyo non ci potrà essere la svolta decisiva, ma ogni giorno viene fatto un passo in più verso il rinnovo di Kessie, che ormai è un uomo chiave del Milan di Stefano Pioli. E proprio per questo i rossoneri non possono assolutamente lasciarselo scappare.