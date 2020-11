Gazzetta - Milan, l'obiettivo di Ibra: segnare al Lille per battere il "primato di anzianità" di Inzaghi

Pioli e il Milan si affidano a Ibrahimovic. Sempre e comunque. Perché Zlatan è allo stesso tempo cuore e anima della squadra. E in una gara così importante come quella di oggi con il Lille, la presenza dello svedese è fondamentale. Tra l’altro, Ibra ha un piccolissimo tabù (si fa per dire!) da sfatare: in questa stagione ha fatto più volte centro in campionato e ha segnato nei turni preliminari di Europa League, ma per ora non ci è riuscito nella fase a gironi.

PIPPO NEL MIRINO - Ibrahimovic vuole rimediare già questa sera (il digiuno non fa per lui) per provare a battere un altro record. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, in caso di gol contro il Lille, Zlatan, a 39 anni, un mese e 2 giorni, diventerebbe il rossonero più anziano di sempre ad aver segnato in una partita di Champions ed Europa League (quindi preliminari esclusi). Ibra ruberebbe lo scettro a Pippo Inzaghi, che il 3 novembre 2010 andò a segno in Champions contro il Real Madrid a 37 anni, 2 mesi e 25 giorni.

GOL A RAFFICA - Il campione di Malmö conosce bene le squadre francesi. Ha giocato con il Psg per tanti anni, segnando gol a raffica: ben 156 in 180 presenze complessive con la maglia dei parigini. Tre di queste reti le ha rifilate proprio al Lille. Prima o poi, anche Ibrahimovic dovrà tirare il fiato, come sta avvenendo per diversi compagni. Ma non stasera. Pioli gli chiede l’ennesimo sforzo, Zlatan è felice di accontentarlo.