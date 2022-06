Gazzetta - Milan, la favola di Messias continua: riscatto (con sconto) ad un passo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La notizia è nell'aria ormai da qualche giorno, ma a brevissimo dovrebbe diventare ufficiale: nelle prossime ore, infatti, il Milan definirà il riscatto dal Crotone di Junior Messias che quindi diventerà a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del club rossonero. Dopo aver conquistato lo scudetto, il sogno milanista dell'attaccante esterno brasiliano è dunque destinato ad andare avanti.

RISCATTO CON SCONTO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan lo riscatterà ad una cifra più bassa rispetto a quella fissata l'estate scorsa: dopo i 2,5 milioni di euro per il prestito oneroso, il club di via Aldo Rossi verserà infatti nelle casse del Crotone altri 3,5 milioni, due in meno rispetto ai 5,5 milioni pattuiti un anno fa. Il riscatto non è un premio, ma un riconoscimento per la buona stagione di Messias che ha segnato anche cinque gol. Nelle prossime ore arriverà l'ufficialità del riscatto: la favola rossonera di Junior è destinata quindi a proseguire.