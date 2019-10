Gazzetta - Milan, le mosse anticrisi di Pioli: tocca a Duarte e Bennacer. E poi c’è Bonaventura

La crisi è servita. Ora bisogna superarla, costi quel costi. Come? Intanto battendo la Spal. E per batterla il Milan dovrà prima di tutto pareggiare la sua rabbia agonistica. Ecco, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il primo punto di svolta che devono imporsi i rossoneri: l’anima. Più attenzione (tanti, troppi gli errori commessi a Roma) e più rabbia. Perché la tecnica e la qualità contano, ma il cuore pure.

CAMBI - L’idea tattica di Pioli merita pazienza e lavoro. Crescerà grazie alle conoscenze dei giocatori, ma anche grazie a qualche cambio di protagonisti. Duarte, ad esempio, potrebbe giocare al posto dei maldestri Conti e Calabria, per dare solidità alla difesa e aiutare la costruzione a tre. Il rilancio di Bennacer, più reattivo di Biglia, più portato a difendere aggredendo in avanti, porterà dinamicità alla mediana. E poi Bonaventura, che giovedì dovrebbe giocare uno spezzone. Ha la classe e la personalità che servono a questo Milan ed è l’interno d’assalto che piace a Pioli.

CRESCITA - Possibili novità anche in attacco. Pioli ha difeso Suso con parole forti, ma forse è arrivata l’ora di far riposare lo spagnolo ( Castillejo e Rebic sono pronti). Il Milan deve crescere tecnicamente, ma ancora di più conta la crescita etica. È su questo che sta martellando l’allenatore: far capire che volere è potere. Che soffrire per quel famoso centimetro in più fa la differenza.