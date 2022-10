Gazzetta - Milan, Leao flop inatteso: due gol sbagliati e sostituzione all'intervallo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come sempre il Milan anche ieri sera a Torino si affidava al suo giocatore più forte e più decisivo, vale a dire Rafael Leao, ma stavolta le cose non sono andate come tutti speravano: il portoghese non solo non ha trascinato i rossoneri, ma ha giocato forse una delle sue partite più brutte, tanto che Stefano Pioli lo ha sostituito all'intervallo e al suo posto ha inserito Ante Rebic.

ERRORI PESANTI - Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, sulla sconfitta del Diavolo hanno pesato tantissimo i due errori sottoporta di Leao che nei primi sei minuti ha avuto due clamorose occasioni da gol che però non ha sfruttato. Se avesse segnato almeno una rete, probabilmente la gara del Milan avrebbe preso una piega differente e ora si starebbe parlando di un'altra partita. Ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte, sta di fatto che dopo quei due gol sbagliati Leao è praticamente sparito dal campo e così Pioli ha deciso di toglierlo dal campo a fine primo tempo.

PIOLI E IL CAMBIO - Nel post-partita, il tecnico rossonero ha spiegato così la sostituzione: "Non è stata la sua serata migliore, questo è evidente. Ho altri giocatori con caratteristiche diverse e ho cercato di cambiare". Il Milan deve dimenticare subito la sconfitta di ieri, così come Leao deve mettere da parte la deludente prestazione contro il Torino perchè mercoledì toccherà ancora una volta a lui trascinare il Diavolo contro il Salisburgo, un match che potrebbe dare una svolta importante alla stagione milanista.