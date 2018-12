Gazzetta - Milan, Montolivo ancora ignorato: allora perché convocarlo? Situazione incomprensibile

Il caso è servito. Nonostante l’emergenza e l’uscita dal campo (a causa dei crampi) di José Mauri, mister Gattuso, ancora una volta, ha ignorato Montolivo. Ci saranno di sicuro dei motivi precisi, ma allora perché convocarlo, si chiede stamane La Gazzetta dello Sport? E soprattutto, perché farlo riscaldare a vuoto per circa venti minuti?

DUBBI - L’ex capitano s’è scaldato a lungo - per mandar via quel freddo raggelante che sentiva dentro e fuori - ma invano. Un’altra esclusione da aggiungere alla ricca collezione 2018-19. Il suo mancato utilizzo aveva fatto discutere già alla vigilia del match con la Fiorentina, ma al fischio finale (alla luce, come detto, della sostituzione di José Mauri) i dubbi si sono trasformati in una pioggia di domande per Gattuso.

MINUTAGGIO - "Montolivo non ha mai giocato, non ha minutaggio, le scelte le faccio su questo. Un giocatore mi deve piacere per metterlo in campo. Adesso penso che gli altri siano più avanti fisicamente", ha dichiarato Rino nel post-gara. Viene da chiedersi come possa Montolivo recuperare la brillantezza fisica se non gioca mai, osserva giustamente la rosea.