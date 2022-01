Gazzetta - Milan, Muani può arrivare subito: il pressing di altri club spinge i rossoneri ad anticipare il colpo

Il Milan gioca d’anticipo, o meglio, accelera. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno pensando di anticipare il colpo Kolo Muani, portando il ragazzo a Milanello già a gennaio. Questione di... concorrenza. L’entrata in scena di Eintracht Francoforte e Marsiglia, infatti, potrebbe modificare i piani rossoneri

Talento indiscutibile

Kolo Muani, dopo aver fatto parlare di sé negli ultimi anni, si sta mettendo in bella mostra anche in questa stagione (7 gol in 18 partite con il Nantes), attirando l’attenzione dei club europei. Il Milan lo segue da tempo: l’ultimo summit è andato in scena a fine dicembre, a testimonianza di come i rossoneri siano fortemente interessati al giovane francese. Finora il Milan si è mosso con cautela, perché contava di chiudere l’operazione (a costo zero) per l’estate, ma gli scenari, come detto, potrebbero cambiare.

Milan-Nantes, si tratta?

Il pressing di altre società obbliga Maldini e Massara a mettere in cantiere una trattativa-lampo con il Nantes, per evitare spiacevoli sorpassi. Il Milan, forte di un corteggiamento avviato in tempi non sospetti, è in vantaggio sulle rivali, ma bisogna trovare la soluzione giusta. Approdando alla corte di Pioli già a gennaio, Muani potrebbe crescere con calma al fianco dei veterani Ibra e Giroud, garantendo al tempo stesso all’allenatore una carta offensiva in più da poter sfruttare nel corso del campionato.