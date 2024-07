Gazzetta - Milan: nel mirino Lukaku, Fofana e Pavlovic. Primo no degli Spurs per Emerson Royal

Il Milan vuole regalare a Paulo Fonseca un innesto per reparto per rinforzare e migliorare la squadra in vista della prossima stagione. Al primo giorno di raduno, in programma lunedì, l'allenatore lusitano non avrà a disposizione nessun nuovo giocatore, anzi, molti con i quali lavorerà difficilmente rientreranno nei suoi piani, vedi Origi, Ballo-Touré e Saelemaekers ad esempio, ma come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, "in via Aldo Rossi sanno che è necessaria calma nelle trattative", anche perché gli obiettivi non sono così semplici da raggiungere.

LUKAKU, FOFANA E PAVLOVIC - Di Romelu Lukaku e Youssouf Fofana si è parlato abbastanza, anche perché rispetto agli ultimi aggiornamenti le situazioni legate a questi due calciatori francofoni non hanno registrato alcun passo in avanti, né tanto meno indietro però. Il belga rimane un'alternativa, difficile, a Joshua Zirkzee, mentre il centrocampista del Monaco è il primo nome col quale andare a rinforzare con muscoli e qualità la mediana del Milan, considerato anche il fatto che Mats Wieffer è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Brighton. La vera novità riguarda il difensore serbo del Salisburgo Strahinja Pavlovic, la cui candidatura per la difesa starebbe prendendo sempre più quota dalle parti di Casa Milan. Al momento nessun passo concreto sarebbe stato compiuto con gli austriaci, ma non è da escludere che una cosa del genere possa avvenire già nelle prossime settimane, se non addirittura giorni.

AVANTI TUTTA PER EMERSON - In tutto questo discorso non bisogna dimenticarsi di Emerson Royal, l'unico vero obiettivo del Milan per la fascia destra. La dirigenza rossonera voleva regalare a Paulo Fonsesca il brasiliano già per il primo giorno di ritiro, ma fra il Diavolo ed il terzino si è intromesso il Tottenham, che avrebbe rifiutato la prima offerta recapitatagli da Casa Milan. Il Milan avrebbe infatti messo sul tavolo 15 milioni di bonus, bonus compresi, cifra ritenuta essere dagli Spurs però troppo bassa, visto che la base d'asta partirebbe da 25. Come anticipato, però, dalle parti di via Aldo Rossi sono certi che la calma prima o poi verrà premiata, con il Milan che punta a giocare molto sull'accordo raggiunto negli scorsi giorni con il calciatore (3 milioni di euro a stagione fino al 2029) per allentare la presa del club londinese.