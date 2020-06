Gazzetta - Milan, nuovo messaggio d'amore di Ibra ma a fine stagione sarà addio

L'ultima foto pubblicata da Zlatan Ibrahimovic, con l'attaccante a braccia allargate davanti al Duomo di Milano, ha scatenato i tifosi milanisti che continuano a chiedergli di restare al Milan. Lo svedese, secondo La Gazzetta dello Sport, aveva forse proprio questo obiettivo, vale a dire rimarcare il fatto che lui sta bene in rossonero e che non è colpa sua se il club di via Aldo Rossi ha altri piani.

PROFESSIONALITA' - Il suo destino sembra essere già scritto e sarà quasi sicuramente lontano da Milano, ma intanto sta dimostrando ancora una volta tutta la sua professionalità: Ibra vuole infatti tornare a giocare il prima possibile e spera ancora di poterlo fare già domenica contro la Roma, anche se sarà molto difficile. L'ipotesi più probabile è quella di rivederlo in campo per la partita successiva contro la Spal.

NUOVO CONTROLLO - Nei prossimi giorni, Zlatan si sottoporrà ad un nuovo controllo medico, nella speranza di ricevere l'ok per la ripresa degli allenamenti in gruppo. Ibra ha fretta di rientrare perchè, anche se già che andrà via a fine stagione per tornare in Svezia a giocare nel suo Hammarby, vuole dare il massimo prima di lasciare Milano e magari di aver riportato il Milan in Europa dopo diversi anni.