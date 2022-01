Gazzetta - Milan, obiettivo Botman: il Lille potrebbe abbassare il prezzo. Le alternative sono Szalai e Diallo

Tutto su Botman. Perché al Milan non serve un “tappabuchi”, un sostituto momentaneo di Kjaer. No! I dirigenti rossoneri sono alla ricerca di un profilo di spessore, un investimento per il presente e per il futuro. Insomma, un difensore di grande valore che possa garantire fin da subito un apporto importante e che rappresenti, al tempo stesso, una risorse anche per le prossime stagioni.

Possibile apertura

Botman è l’uomo giusto. È giovane (22 anni da compiere il prossimo 12 gennaio), ma ha già una discrete esperienza. Il “problema”, però, è il costo: 30 milioni, somma che il Lille, club proprietario del cartellino del giocatore, vorrebbe incassare al momento delle firme. Ma c’è una novità. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la società francese, legata da un rapporto di grande collaborazione con il Milan, potrebbe abbassare il prezzo attuale. Stando all’indiscrezione, dunque, ci sarebbero margini per trattare.

Doppia alternativa

Botman resta quindi la primissima scelta di Maldini e Massara, ma gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno valutando anche le possibili alternative al centrale olandese. Due i nomi: Attila Szalai (il quale, però, di recente ha dichiarato di volersi concentrare solo sul Fenerbahçe, la sua attuale squadra) e Abdou Diallo del Paris Saint-Germain, la cui valutazione si aggira intorno ai 25 milioni.