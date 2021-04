Gazzetta - Milan, obiettivo Milenkovic: il prezzo è sceso, ora i rossoneri provano a battere l’Inter

Cercasi - magari non disperatamente - difensore. La priorità del Milan, nei prossimi mesi, sarà il riscatto di Tomori, ma gli uomini di mercato di via Aldo Rossi potrebbero andare alla ricerca di un ulteriore pedina per la difesa, soprattutto se Romagnoli dovesse lasciare il club. Occhio al possibile ritorno di fiamma per Nikola Milenkovic.

COSTO ACCESSIBILE - Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri potrebbero tornare alla carica per il centrale di proprietà della Fiorentina, profilo che stuzzica - e non poco! - anche l’Inter. L’anno scorso la società toscana alzò un muro da 40 milioni di euro, ma nel frattempo il giocatore serbo non ha accettato di prolungare il contratto in scadenza nel 2022. E il suo prezzo è crollato. Stando all’indiscrezione riferita dalla rosea, ora in casa viola si parla di una richiesta da 25 milioni, cifra che potrebbe scendere ancora.

VIA DA FIRENZE - Milan e Inter, dunque, potrebbero sfidarsi sul mercato per Milenkovic. Ma qual è la sua preferenza? Pioli lo ha lanciato alla Fiorentina e il feeling è rimasto, ma anche l’opportunità di indossare la maglia nerazzurra lo solletica. Insomma, il 23enne di Belgrado non ha ancora scelto, ma ha le idee chiare per il futuro: a fine stagione vuole lasciare Firenze per fare il salto in una big.