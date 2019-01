Gazzetta - Milan, occasione Herrera a costo zero (ma per giugno). Possibili novità sul fronte Sensi

Siamo solo a gennaio e il mercato non è ancora entrato nel vivo (soprattutto per i rossoneri), ma il Milan pensa già alla prossima stagione. Quindi alla prossima campagna acquisti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per giugno è spuntato il nome di Hector Herrera, 28enne centrocampista del Porto.

PRIMA SCELTA - Stando all’indiscrezione, il messicano sarebbe uno dei nomi sottolineati col pennarello rosso sul taccuino di Leonardo. Per due motivi: prima di tutto è in scadenza di contratto e i tentativi per prolungare il rapporto con la società portoghese non sono andati a buon fine. Il secondo motivo, invece, è prettamente tecnico: Herrera è un incontrista che può giocare sia da interno che da mezzala, e volendo anche da centrocampista più offensivo. Insomma, un giocatore duttile, che porterebbe sostanza, qualità ed esperienza. Il Milan lo vorrebbe già adesso, ma il Porto non intende liberarlo prima dell’estate. I rossoneri, ovviamente, dovranno vedersela con gli altri club interessati. Uno su tutti: la Roma.

IN POLE - Restando a centrocampo, si attendono evoluzioni per Stefano Sensi. In questo caso, i vertici di via Aldo Rossi confidano di riuscire a convincere il Sassuolo già per gennaio. La trattativa non è ancora iniziata, ma ieri sera il direttore generale neroverde Carnevali ha incontrato l’agente del giocatore, Riso, cosa che potrebbe preludere a possibili novità. Sensi per il Milan resta la soluzione più gradita, per motivi di qualità e anagrafe.