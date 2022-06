Gazzetta - Milan, occhi su Traore: primi contatti esplorativi con il Sassuolo e con il suo agente

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'unica trattativa vera e propria è quella con il Lille per Renato Sanches, ma dopo l'inserimento de PSG la strada del Milan per portare il portoghese in rossonero è in salita e quindi in via Aldo Rossi stanno valutando delle piste alternative per il centrocampo. Una di queste porta a Hamed Junior Traore, giocatore del Sassuolo che è reduce da un finale di stagione strepitoso, tanto da attirare l'attenzione di diversi club, tra cui appunto anche quello milanista.

PRIMI CONTATTI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per ora non c'è ancora una trattativa con i neroverdi, ma tra le due società ci sarebbero stati dei contatti esplorativi, così come tra il Milan e il nuovo agente di Traore, vale a dire Gabriele Guffrida (è il procuratore anche di Stefano Pioli). Questa pista sembra essere percorribile anche da un punto di vista economico: le pretese di ingaggio dell'ivoriano, per esempio, sono compatibili con le esigenze del Diavolo, mentre per quanto riguarda il cartellino, è vero che il Sassuolo è una bottega piuttosto cara, ma allo stesso tempo è anche vero è anche disposto a operazioni con pagamento dilazionato, come dimostrato dall’affare Locatelli un anno fa.

NESSUNA TRATTATIVA - Insomma, una trattativa vera e propria potrebbe partire anche a breve, ma per il momento in via Aldo Rossi non hanno intenzione di accelerare per Traore perchè il primo obiettivo resta Renato Sanches. Si tratta di due giocatori diversi e per questo il loro destino non è legato al 100%, ma è chiaro se dovesse saltare l'arrivo del portoghese (molto dipenderà dalle intenzioni del PSG che se vuole veramente il giocatore difficilmente il Milan potrà strappargli il giocatore) allora aumenteranno le chance di vedere il jolly del Sassuolo (può giocare da 10, da esterno d’attacco a sinistra e da mediano davanti alla difesa) in rossonero.