Gazzetta - Milan, offerta dalla Premier per Leao. A breve nuovo incontro con Mendes

Mercoledì c'è stato un incontro a Milano tra Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, Frederic Massara, diretto sportivo rossonero, e Jorge Mendes, famoso procuratore sportivo che cura gli interessi anche di Rafael Leao. A breve, è previsto un nuovo summit tra i dirigenti milanisti e l'agente portoghese perchè è in arrivo dall'Inghilterra un'offerta per l'ex attaccante del Lille.

PUNTO FERMO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in via Aldo Rossi sono in attesa di questa proposta di una squadra di Premier League per Leao che due anni fa fu acquistato dal Milan per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. In queste due stagioni, Rafael non è esploso come tutti si auguravano, ma nonostante ciò in via Aldo Rossi viene considerato come un punto fermo per il futuro della formazione milanista.

OFFERTA IRRINUNCIABILE - Il suo destino dovrebbe quindi essere colorato ancora di rossonero, ma lo scenario potrebbe cambiare nel caso in cui a Casa Milan dovesse arrivare un'offerta davvero irrinunciabile. A quel punto, i dirigenti del Diavolo valuterebbero con attenzione la situazione, tenendo conto anche del fatto che in caso di addio di Leao sarà necessario tornare sul mercato per prendere un sostituto di livello. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più, in particolare l'ammontare dell'offerta che arriverà dall'Inghilterra.