Gazzetta - Milan, Okafor verso la prima da titolare: sarà lui il centravanti contro il Cagliari

Sulla carta la vera alternativa ad Olivier Giroud è Luka Jovic, ma il serbo non è ancora al meglio della condizione e ha bisogno di lavorare ancora un po' prima di essere pronto a partire dal primo minuto. E per questo domani a Cagliari a prendere il posto del francese che ha bisogno di tirare il fiato sarà Noah Okafor.

TOCCA A NOAH - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che sono in netto rialzo le quotazioni dell'attaccante svizzero che potrebbe fare così il suo debutto da titolare con la maglia rossonera. Negli spezzoni di gara giocati finora, l'ex Salisburgo, arrivo in estate a Milanello per un cifra intorno ai 14 milioni di euro, ha sempre dato risposte positive, ora ha la grande opportunità di partire dal primo minuto e di prendere sulle sue spalle il peso dell'attacco milanista.

PRECAMPIONATO - In realtà Okafor preferisce giocare sulla fascia sinistra, ma all'occorrenza può essere impiegato da prima punta, ruolo tra l'altro in cui Stefano Pioli lo ha provato per tutto il precampionato. Domani a Cagliari toccherà a lui e al suo fianco ci saranno due tra Rafael Leao, Samuel Chukwueze e Christian Pulisic. La rifinitura di oggi pomeriggio a Milanello schiarirà le idee al tecnico rossonero.