Gazzetta - Milan, Paquetà è super: il "brasiliano atipico" conquista anche la Seleçao

Non solo Piatek. Anche Paquetà ha già conquistato tutti. Di Lucas - scrive La Gazzetta dello Sport - sentiremo parlare a lungo, in Italia ma anche in Brasile. Le prime settimane in rossonero, infatti, sono state talmente proficue da spingere Tite, commissario tecnico della Nazionale verde-oro, a inviare il suo assistente Silviho a osservare dal vivo il ragazzo. È già successo due volte, contro Napoli e Roma. Dovrebbe succedere anche domani sera contro il Cagliari.

CONVOCAZIONE - Da quanto filtra, le relazioni di Sylvinho sono ottime. All’atto pratico significa che Paquetà verrà convocato dalla Seleçao per la doppia amichevole della seconda metà di marzo. Lucas si giocherà carte importanti per il futuro a breve termine, dal momento che a metà giugno prenderà via la Coppa America. L’ex Flamengo sta facendo parlare di sé, anche perché non è così comune che un giocatore della sua età venga schierato titolare in tutte le prime sei partite con la sua nuova squadra.

MEZZALA - A Gattuso lo ha definito più volte un “brasiliano atipico” in virtù della propensione anche al lavoro sporco. Inoltre, Lucas è anche un professionista esemplare fuori dal campo. Per il momento, la posizione in campo resterà quella attuale: mezzala sinistra, perché a Rino non piace cambiare spesso e perché per il momento gli è funzionale soprattutto lì, nel vuoto creato da Bonaventura.