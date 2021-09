Gazzetta - Milan, Pioli si gode Super Rebic: il croato segna e non fa rimpiangere Ibra e Giroud

Stefano Pioli spera di recuperare in fretta sia Zlatan Ibrahimovic che Olivier Giroud: il primo è ai box per un'infiammazione al tendine d'Achille, mentre il francese non ha giocato ieri sera contro la Juventus per un problema alla schiena. Ma finché Ante Rebic giocherà come nelle ultime settimane, il tecnico milanista può dormire sonni abbastanza tranquilli.

IN GRANDE FORMA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che anche ieri a Torino contro la Juventus l'attaccante croato ha confermato di essere uno dei rossoneri più in forma. Dopo i due assist decisivi contro la Lazio e la rete in Champions League in casa del Liverpool, l'ex Eintracht Francoforte è andato in gol anche ieri contro i i bianconeri, segnando l'1-1 e regalando un punto molto pesante al Diavolo.

CERTEZZA REBIC - Nonostante non sia un centravanti di ruolo, Rebic non sta facendo rimpiangere Ibra e Giroud, i cui tempi di recupero sono ancora incerti. Ante è ormai una certezza di questo Milan: se negli ultimi due anni aveva sempre faticato nella prima parte di stagione, stavolta il croato ha iniziato alla grande la sua annata ed è già stato decisivo in più occasioni. Pioli spera che possa continuare così ancora a lungo, in attesa di recuperare sia lo svedese che il francese.