Gazzetta - Milan più forte anche del razzismo. Udinese battuta in rimonta: decisivi i cambi di Pioli

vedi letture

Quella di ieri è stata una serata che in casa rossonera non si dimenticaranno per parecchio tempo per due motivi, uno positivo e uno negativo: il Milan ha infatti battuto in rimonta 3-2 l'Udinese e l'ha fatto dimostrando un grande carattere e una grande voglia di non arrendersi mai. Purtroppo la gara è stata sporcata da un brutto episodio che ha avuto come protagonista Mike Maignan: poco dopo la rete del vantaggio milanista di Loftus-Cheek, il portiere rossonero è stato bersagliato da alcuni gesti razzisti da parte di alcuni tifosi bianconeri.

BRUTTO EPISODIO - La sfida è stata sospesa per qualche minuto visto che il francese e tutto il Milan sono usciti dal campo per dare un segnale forte. Pochi minuti dopo sono rientrati, ma, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, l'interruzione ha tolto slancio e concentrazione al Diavolo che pochi minuti dopo ha subìto il pareggio di Samardzic. Nella ripresa, è arrivato poi anche il 2-1 di Thauvin, bravo a sfruttare un pasticcio in area di rigore di Reijnders e Theo Hernandez.

CAMBI DECISIVI - Sembrava essere l'ennesima rimonta subita dal Milan in stagione e invece ecco i cambi di Stefano Pioli che sono stati decisivi per ribaltare il match: prima ad andare in gol è stato Luka Jovic, autore del suo sesto gol stagionale segnato nelle ultime sette partite in cui è sceso in campo. Nel recupero, poi, ecco la rete della vittoria di Noah Okafor su azione da calcio d'angolo. I rossoneri portano a casa tre punti d'oro e blindano così il terzo posto in classifica grazie al quarto successo di fila in campionato.