Gazzetta - Milan, prima offerta per De Ketelaere: 20 milioni più bonus, ma non bastano. E Pioli chiama il belga...

MilanNews.it

Ieri c'è stato il raduno del Milan a Milanello e Stefano Pioli, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, è stato piuttosto chiaro su che tipo di giocatori devono arrivare dal mercato: servono rinforzi in grado di aumentare la qualità della rosa rossonera. E il primo nome che è venuto in mente a tutti è stato certamente quello di Charles De Ketelaere, giovane talento del Bruges sul quale il club di via Aldo Rossi è pronto a fare un investimento importante.

OFFERTA E TELEFONATA - A riferirlo è questa mattina è La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan ha presentato la sua prima offerta per il belga: 20 milioni di euro più bonus. Questa proposta è ancora troppo bassa, ma si tratta del classico primo passo di una trattativa che può decollare in fretta. La richiesta del Bruges si aggira intorno ai 30-35 milioni, dunque la distanza è ancora ampia, ma i rossoneri vogliono fortemente il giovane trequartista: a testimonianza di questo, ci sarebbe stata addirittura in questi giorni anche una telefonata tra De Ketelaere e Stefano Pioli.

INGAGGIO OK - Il Bruges non ha fretta e nemmeno esigenza di venderlo, anzi non è mistero che lo vorrebbe tenere per un'altra stagione. Da capire invece quali sono le intenzioni del giocatore: la sensazione è che su questo fronte ci saranno novità importanti nel giro di 10-15 giorni perchè il Milan vuole dare il prima possibile un grande rinforzo al suo tecnico. Va però prima trovato un accordo con il Bruges, mentre per l'ingaggio di De Ketelaere non ci saranno grossi problemi visto che potrebbe "accontentarsi" di uno stipendio da circa due milioni a stagione.