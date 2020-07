Gazzetta - Milan-Rangnick, ci siamo quasi: il tedesco è vicino alla separazione dalla Red Bull

Non sembrano esserci più dubbi sull'arrivo al Milan di Ralf Rangnick, ma prima c'è un ultimo passo da fare, cioè il suo addio alla Red Bull, che dovrebbe comunque avvenire a breve: come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, infatti, il tedesco è molto vicino alla separazione dai suoi attuali datori di lavoro.

GIORNI DECISIVI - Sono giorni decisivi su questo fronte, mentre tra il Milan e Rangnick è già praticamente tutto fatto visto che le parti hanno definito da tempo i contorni economici e tecnici dell’intesa: si tratta di un progetto triennale che prevede investimenti sul prossimo mercato di almeno 75 milioni di euro più la metà degli incassi delle cessioni. Anche il dialogo tra il tedesco e la Red Bull prosegue senza grossi problemi e nei prossimi giorni verranno definiti i termini della risoluzione contrattuale.

BUONUSCITA MILIONARIA - La buonuscita è milionaria, quindi serve un po' di tempo per arrivare ad un accordo tra le parti, ma la trattativa sta andando avanti in maniera fluida e senza grossi intoppi. In attesa della fumata bianca tra Rangnick e la Red Bull, il Milan aspetta in silenzio lo sviluppo degli eventi, ma tutto lascia pensare che la prossima settimana possa essere quella giusta per chiudere definitivamente questa vicenda che va avanti ormai da mesi.