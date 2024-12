Gazzetta - Milan, Reijnders tra i top in Europa: pagato 20 milioni, ora vale almeno il triplo. Presto il rinnovo fino al 2030

vedi letture

Tijjani Reijnders sta vivendo un grande momento di forma, come testimoniano i suoi numeri di novembre: l'olandese è infatti il centrocampista dei cinque grandi campionati europei che ha segnato più gol (4) nel corso dell’ultimo mese, considerate tutte le competizioni. Le ultime due reti sono arrivate sabato e sono state decisive per la vittoria casalinga del Milan contro l'Empoli.

VALORE TRIPLICATO - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, l'evoluzione di Reijnders da quando è sbarcato a Milanello è sotto gli occhi di tutti: arrivato nell'estate 2023 dall'AZ Alkmaar per 20 milioni di euro, ora il suo valore è triplicato. Rispetto alla scorsa stagione, l'olandese sta segnando molto di più (è già a quota sei gol, l'anno scorso aveva chiuso con quattro reti) e il merito è senza dubbio anche del lavoro di Paulo Fonseca che lo ha fatto diventare un centrocampista ancora più completo. Non si sbaglia assolutamente se si dice che Reijnders sia ormai uno dei migliori centrocampisti in circolazione in Europa.

AL LAVORO PER IL RINNOVO - E proprio per questo motivo il Milan è al lavoro da qualche settimana per rinnovargli il contratto e allontanare così eventuali pretendenti, come per esempio il Manchester City. Il dialogo tra le parti va avanti da tempo e c'è ottimismo di arrivare presto ad un accordo, anche se con ogni probabilità la firma arriverà solo nel 2025 così da poter prolungare il suo contratto fino al 2030. L’ingaggio di Reijnders, che attualmente guadagna 1,7 milioni di euro a stagione, verrà invece moltiplicato per due.