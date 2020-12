Gazzetta - Milan, riecco Ibra: oggi il rientro in Italia e nuovi esami al polpaccio. Ritorno in campo a metà gennaio

Oggi è una giornata importante in casa rossonera visto che è in programma il ritorno a Milano di Zlatan Ibrahimovic, il quale ha passato le brevissime vacanze natalizie in Svezia in insieme alla sua famiglia. Il centravanti milanista ha potuto così ricaricare le pile e proseguire il suo programma di recupero dall'infortunio al polpaccio: quando potrà tornare in campo non si sa ancora, ma dopo la visita di controllo a cui si sottoporrà nelle prossime ore si saprà qualcosa di più sull'entità del suo problema muscolare.

ESAMI STRUMENTALI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che già oggi o al massimo domani Ibra effettuerà nuovi esami strumentali che permetteranno di capire a che punto è il suo recupero. Ovviamente in casa rossonera non si vogliono correre rischi e dunque non verranno forzati i tempi: la sensazione è che lo svedese tornerà in campo a metà gennaio tra il match di Coppa Italia a San Siro contro il Torino del 12 gennaio e quello di campionato del 18 gennaio in casa del Cagliari.

NIENTE JUVE - Zlatan sarà quindi costretto a saltare altre partite, in particolare quella del 6 gennaio contro la Juventus di Cristiano Ronaldo. In questa stagione, Ibra ha già saltato 13 gare su 23, ma per fortuna i suoi compagni hanno saputo sopperire all'assenza del loro leader indiscusso rimanendo imbattuti in Serie A e mantenendo il primo posto in classifica. Tutti però attendono con ansia il ritorno di Ibrahimovic perchè con lui in campo è tutto più semplice.