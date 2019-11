Gazzetta - Milan, ritorno di fiamma per Demiral: l'affare può essere finanziato dalla cessione di Kessie

A gennaio, il Milan dovrà prendere un grande attaccante, ma in via Aldo Rossi hanno intenzione di rinforzare anche la difesa. L'identikit del centrale che sta cercando il club rossonero è chiaro e ha già un nome e un cognome: si tratta di Merih Demiral, 21enne giocatore della Juventus che il Diavolo ha cercato a lungo anche in estate.

ANCORA NESSUN CONTATTO - In bianconero, il turco pensavo di trovare più spazio e invece sta giocando poco, con Sarri che, in assenza di Bonucci o De Ligt, gli preferisce spesso Rugani. Per ora, tra i due club non c'è stato ancora nessun contratto: la Juventus vorrebbe venderlo a caro prezzo (in estate chiedeve circa 30 milioni di euro), mentre il Milan punta ad ottenere una formula più conveniente, puntando magari anche sulla volontà di Demiral che potrebbe spingere per primo al trasferimento in rossonero.

KESSIE VERSO LA PREMIER - A riportare questo rumors di mercato è La Gazzetta dello Sport che spiega poi che questo affare potrebbe essere finanziato dalla cessione di Franck Kessie, la cui storia con il club di via Aldo Rossi sembra essere ormai compromessa dopo l'esclusione per scelta tecnica dalla lista dei convocati per il match contro la Juve. Il centrocampista ivoriano piace sempre al Wolverhampton, che lo aveva già cercato a lungo durante il mercato estivo e che pare disposto ad investire oltre 20 milioni di euro.