Gazzetta - Milan, rompicapo Gattuso: chi schierare con la Lazio? Rino pensa alla difesa a tre

Non è una questione di alibi. Il Milan è in piena emergenza e bisogna prenderne atto. Soprattutto, bisogna mettersi nei panni di Gattuso, che ha una settimana scarsa per risolvere un complicatissimo rompicapo: trovare una formazione credibile da opporre alla Lazio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, domenica 25 ottobre, il calendario propone uno scontro destinato a lasciare un segno nella corsa alla zona Champions. Ma i rossoneri, all’Olimpico, si presenteranno privi di tanti (troppi) titolari.

MODULO - Insomma, un Milan indifeso davanti a mostri come Immobile e Milinkovic-Savic. Un ostacolo enorme. Gattuso ha già iniziato le manovre tattiche per allestire una retroguardia all’altezza dell’impegno. Il dubbio, adesso, è se schierare la difesa a quattro o a tre. Più praticabile la seconda strada, anche perché la prima implicherebbe l’utilizzo di Simic (accanto a Zapata) che non gioca in Serie A da nove mesi. Si va, dunque, verso il 3-5-2, con l’adattamento di Rodríguez e uno tra Abate e Calabria nel tridente difensivo.

KESSIE - Un’altra opzione potrebbe essere Kessié, il quale ha già ricoperto, in passato, il ruolo di difensore centrale. Arretrare l’ivoriano, però, significherebbe aumentare l’emergenza a centrocampo, perché senza Biglia e Bonaventura la mediana è altrettanto in allarme. L’altro punto debole del 3-5-2 - osserva la rosea - è la posizione di Suso: da esterno a tutta fascia fa troppa fatica. Gattuso potrebbe puntare su Borini, con Jesus partner di Cutrone e Castillejo jolly dalla panchina.