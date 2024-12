Gazzetta - Milan, se parte Tomori il primo obiettivo è Mosquera del Valencia

In merito al mercato di gennaio del Milan si parla soprattutto del centrocampo che è il reparto che ha più bisogno di rinforzi. Ma attenzione a quello che potrebbe succedere in difesa in caso di partenza di Fikayo Tomori: il centrale inglese ha perso il posto da titolare e potrebbe chiedere la cessione per andare a giocare con continuità.

TOMORI IN USCITA? - D'altronde gli estimatori non gli mancano sia in Italia che all'estero: c'è già stato per esempio un sondaggio del Napoli e non è un mistero che il giocatore piaccia alla Juventus, anche se in via Aldo Rossi preferirebbero cederlo eventualmente all'estero. In Premier League sono soprattutto Brighton, West Ham, Wolves e Aston Villa a cercare un rinforzo dietro. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che se Tomori, la cui valutazione è di 20-25 milioni di euro, dovesse andare via, il Milan avrebbe già in mente il sostituto, vale a dire Cristhian Mosquera, centrale spagnolo classe 2004 del Valencia.

PRIMO OBIETTIVO - La squadra spagnola non sta andando bene quest'anno, è penultima in Liga e a forte rischio retrocessione. Per questo non vorrebbe vendere un suo titolarissimo in difesa, ma le casse del club piangono e la cessione del difensore porterebbe un po’ di ossigeno. Il contratto di Mosquera scade nel 2026 e al momento non sembra intenzionato a rinnovare, quindi al massimo in estate il Valencia dovrà cederlo per evitare di perderlo poi a zero. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra in linea con i parametri rossoneri, considerato anche il basso ingaggio del centrale spagnolo.