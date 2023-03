Gazzetta - Milan, segna solo Giroud: gli altri attaccanti continuano a faticare

Nonostante i 36 anni e nonostante stia giocando tantissimo (16 partite di fila senza rifiatare), Stefano Pioli non riesce a rinunciare ad Olivier Giroud e lo ha schierato titolare anche ieri sera contro la Salernitana. Qualcuno pensava che dopo l'impresa di Londra il francese potesse avere un turno di riposo e invece è sceso in campo ancora un volta dal primo minuto. E lui come ha risposto? Ovviamente con un gol, peccato che non sia bastato al Milan per portare a casa i tre punti.

SEGNA SOLO OLI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che Giroud è l'unica certezza in questo momento del reparto offensivo rossonero, soprattutto a livello realizzativo: Ibrahimovic non segna infatti da gennaio 2022, Origi è fermo alle due reti ininfluenti contro Monza e Sassuolo, Rebic sta trovando pochissimo spazio e non va in gol da ottobre, mentre Leao è a secco ormai da due mesi e non riesce a sbloccarsi. Per fortuna di Pioli e del Milan, c'è Giroud che invece sta segnando con una buona continuità e a lui si aggiungono nell'ultimo periodo le reti di Theo, Diaz e Messias.

OUT CONTRO L'UDINESE - Ora il problema è che sabato a Udine il francese non ci sarà: il numero 9 rossonero era infatti diffidato, è stato ammonito ieri sera contro la Salernitana e dunque verrà fermato per una giornata dal Giudice Sportivo. Vedremo chi giocherà al suo posto contro l'Udinese, nella speranza che non faccia rimpiangere Giroud, soprattutto in zona gol.