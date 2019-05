Gazzetta - Milan, senza Champions potrebbe partire un big: Suso è il profilo più in bilico

Qualche giorno fa, parlando del futuro del Milan, Leonardo ha escluso smobilitazioni in estate in caso di mancato arrivo al quarto posto, ma senza Champions il sacrificio di un big potrebbe essere comunque necessario. L'obiettivo sarebbe quello di aumentare i ricavi attraverso le plusvalenze e per questo i tre indiziati sono Gigio Donnaurumma, Alessio Romagnoli e Suso.

PLUSVALENZA - Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che lo spagnolo, tra i tre, è sicuramente il profilo più in bilico, anche se bisognerà trovare una società disposta a pagare 40 milioni di euro. Se a Casa Milan, dovessero arrivare offerte più basse è probabile che il club di via Aldo Rossi sia comunque disposto ad ascoltare le pretendenti: non va dimenticato, infatti, che Suso è arrivato a Milanello dal Liverpool a costo zero e quindi la plusvalenza sarebbe ugualmente importante.

GIGIO E ROMAGNOLI - Discorso simile può essere fatto anche per Gigio Donnarumma, il cui prezzo lo farebbe il mercato. In caso di addio, che è comunque improbabile, i rossoneri perderebbero un top player, ma potrebbero contare sull’esperienza di Reina. Più complicato, invece, sarebbe sostituire uno come Alessio Romagnoli, su cui il club di via Aldo Rossi vuole costruire non solo la difesa, ma anche la squadra milanista del futuro.