Gazzetta - Milan, serve tornare subito alla vittoria: Pioli cambia modulo e avvicina Rebic a Ibra

Dopo le due sconfitte di fila contro Sassuolo e Lazio, che in tre giorni hanno fatto scendere il Milan dal secondo al quinto posto in classifica, in casa rossonera è arrivato il momento di reagire subito perchè altrimenti si rischia di buttare via quanto di buono è stato fatto nella prima parte di stagione. L'obiettivo Champions è ancora a portata di mano, ma sarà fondamentale tornare subito a vincere già domani sera a San Siro contro il Benevento.

NOVITÀ TATTICHE - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli non farà nessuna rivoluzione, ma qualche piccolo accorgimento tattico ci sarà, come per esempio il passaggio dal collaudato 4-2-3-1 al 4-2-2-2: l'obiettivo è quello di non lasciare troppo solo il rientrante Zlatan Ibrahimovic e così il tecnico milanista ha deciso di avvicinare Ante Rebic allo svedese. Alle loro spalle, oltre al trequartista Calhanoglu, ci sarà anche l'altro esterno (dovrebbe essere ancora una volta Alexis Saelemaekers) che stringerà verso il centro.

SOCIETÀ VICINA - Nelle ultime sfide, il Milan ha sbagliato parecchio e per questo Pioli ha deciso di concentrare gli allenamenti di questi giorni più sulla tecnica che sulla tattica. Il ritorno di Ibra, poi, sarà fondamentale non solo per quello che potrà dare in campo, ma anche per la sua personalità e la sua capacità di tenere sempre alta la tensione e la concentrazione di tutti. In questi ultimi giorni, la società ed in particolare il dt Paolo Maldini ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra nel momento più complicato della stagione: il dirigente milanista ha parlato sia al gruppo che ai singoli giocatori, spronandoli a dare il massimo per raggiungere l'obiettivo Champions.